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Экс-звезда Милана Хонда сменил Ботафого на Нефчи

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Футболист продолжит карьеру в Азербайджане.
Кейсуке Хонда
Кейсуке Хонда
Getty Images

Бывший полузащитник Милана и сборной Японии Кейсуке Хонда перебрался в азербайджанский Нефтчи. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контакт с 34-летним футболистом подписан до конца текущего сезона.

Отметим, что за свою карьеру Хонда также успел поиграть японские клубы, мексиканскую Пачуку, Мельбурн и Виттес. Последним клубом футболиста был бразильский Ботафого, в котором он провел один сезон.

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Теги: Кейсуке Хонда, Милан, футбол
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