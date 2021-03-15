Экс-звезда Милана Хонда сменил Ботафого на Нефчи

Футболист продолжит карьеру в Азербайджане.

Бывший полузащитник Милана и сборной Японии Кейсуке Хонда перебрался в азербайджанский Нефтчи. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контакт с 34-летним футболистом подписан до конца текущего сезона.

Отметим, что за свою карьеру Хонда также успел поиграть японские клубы, мексиканскую Пачуку, Мельбурн и Виттес. Последним клубом футболиста был бразильский Ботафого, в котором он провел один сезон.