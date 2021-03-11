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Сабах уволил главного тренера Гомеса

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Испанский эксперт провел на должности чуть больше полугода.
Висенте Гомес
Висенте Гомес
ФК Динамо Киев

Азербайджанский Сабах уволил Висенте Гомеса с должности главного тренера команды.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что контракт с испанцем расторгнут по обоюдному согласию.

Гомес возглавлял азербайджанский клуб с лета 2020 года. Под руководством испанца Сабах провел 20 матчей: четыре победы, четыре ничьих и 12 поражений.

Ранее Гомес работал помощником Сергея Реброва и Александра Хацкевича в Динамо. Также испанец возглавлял Олимпик.

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Теги: Висенте Гомес, Сабах
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