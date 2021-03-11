Сабах уволил главного тренера Гомеса
Испанский эксперт провел на должности чуть больше полугода.
Азербайджанский Сабах уволил Висенте Гомеса с должности главного тренера команды.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что контракт с испанцем расторгнут по обоюдному согласию.
Гомес возглавлял азербайджанский клуб с лета 2020 года. Под руководством испанца Сабах провел 20 матчей: четыре победы, четыре ничьих и 12 поражений.
Ранее Гомес работал помощником Сергея Реброва и Александра Хацкевича в Динамо. Также испанец возглавлял Олимпик.
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