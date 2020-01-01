Яремчук помог Генту победить Остенде
Украинец забил единственный гол поединка.
В рамках 29-го тура чемпионата Бельгии Гент принимал Остенде. Встреча завершилась минимальной победой хозяев.
В этом поединке поучаствовал украинский нападающий Роман Яремчук и именно он принес Генту победу над Остенде. На 41-й минуте встречи форвард получил передачу от соотечественника Романа Безуса, после который и поразил ворота соперника.
Во втором тайме команды создали несколько опасных моментов, однако до взятия ворот не дошло.
Гент - Остенде 1:0
Гол: Яремчук, 41
В текущем сезоне Яремчук отметился 18-м голом за Гент во всех турнирах, а на счету Безуса пять голевых передах.
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