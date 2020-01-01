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Яремчук помог Генту победить Остенде

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Украинец забил единственный гол поединка.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
ФК Гент

В рамках 29-го тура чемпионата Бельгии Гент принимал Остенде. Встреча завершилась минимальной победой хозяев.

В этом поединке поучаствовал украинский нападающий Роман Яремчук и именно он принес Генту победу над Остенде. На 41-й минуте встречи форвард получил передачу от соотечественника Романа Безуса, после который и поразил ворота соперника.

Во втором тайме команды создали несколько опасных моментов, однако до взятия ворот не дошло.

Гент - Остенде 1:0
Гол: Яремчук, 41

В текущем сезоне Яремчук отметился 18-м голом за Гент во всех турнирах, а на счету Безуса пять голевых передах. 

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Теги: Роман Яремчук, Гент, Остенде, Лига Жюпиле
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