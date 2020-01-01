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Гамшик продолжит карьеру в шведском клубе

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Гетеборг подписал 33-летнего словацкого футболиста.
Марек Гамшик
Марек Гамшик
ФК Гетеборг

Легендарный футболист Наполи Марек Гамшик заключил контракт с Гетеборгом, об этом сообщается на официальном сайте шведского клуба.

Отмечается, что соглашение действует до конца августа.

33-летний полузащитник перебрался в шведский клуб на правах свободного агента. 

Последним клубом футболиста был китайский Далянь Про, куда он перешел из Наполи в феврале 2019 года за €20 миллионов. На протяжении карьеры Гамшик также выступал за Слован и Брешию.

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Теги: Гетеборг, Марек Гамшик
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