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Футболист сборной Украины подхватил COVID-19

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Украинский футболист Игорь Харатин переносит болезнь в легкой форме.
Игорь Харатин
Игорь Харатин
Instagram.com.

Полузащитник Ференцвароша и сборной Украины Игорь Харатин заразился коронавирусом. Об этом в Instagram рассказала его жена Карина, которая тоже заразилась.

Если девушка чувствует слабость при температуре 39 градусов, то по ее словам Игорь Харатин переносит болезнь в более легкой форме с температурой около 37 градусов.

Пара уже сделала тесты на коронавирус и оба показали наличие вируса.

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Теги: Игорь Харатин, футбол, сборная Украины
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