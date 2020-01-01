Хави - о чемпионстве с Аль-Саадом: Мы написали новую историю

Клуб легендарного испанца выиграл чемпионат Катара.

Главный тренер катарского Аль-Саада Хави прокомментировал победу клуба в чемпионате страны.

“Мы создали новую историю для Аль-Садда. Я счастлив впервые выиграть чемпионский титул в качестве тренера с Аль-Саддом после победы в качестве игрока.

Я счастлив находиться в этой группе игроков, официальных лиц, технического и медицинского персонала. Наша цель — выиграть все турниры, в которых мы участвуем“.

“Особая благодарность фанатам Аль-Садда, которые поддерживали команду изо всех сил на протяжении всего сезона, а также в матче чемпионата против Умм Салал.

Мы обещаем им продолжать работать над собой. Хотим сделать их счастливыми и выиграть больше чемпионств для клуба“, — цитирует Хави пресс-служба клуба.

Хави вместе с Аль-Саддом выигрывал Кубок Катара (2020, 2021), суперкубок Катара (2019), трофей Кубка Эмира Катара (2020), а также Кубок катарских Звезд (2019/20).