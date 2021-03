Пора в Барселону: Хави завоевал с Аль-Саадом чемпионство в Катаре

Аль-Садд досрочно стал чемпионом Катара, будучи недосягаемым для преследователей.

Для Аль-Садда это 15-е чемпионство в клубной истории, а наставник команды Хави в качестве тренера завоевал 6-й трофей у руля катарского клуба.

#CHAMP15NS



Al-Sadd have won the league title for the 15th time in the club's history.. Congratulations to all our fans! 😍 🤍🖤pic.twitter.com/eeuSXRJSgO