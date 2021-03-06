Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции

Опытный форвард может принять участие в отборочных матчах чемпионата мира.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович возобновит карьеру в сборной Швеции. Об этом сообщает FotbollDirekt.

По информации источника, форвард получит вызов в расположение национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, которые состоятся в конце марта.

О возвращении Златана могут объявить уже 16 марта, когда местная федерация опубликует заявку сборной на мартовские матчи.

Напомним, что 39-летний форвард выступал в составе сборной Швеции в период с 2001 по 2016 год. После Евро-2016 он решил завершить международную карьеру.