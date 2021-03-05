Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пеле назвал футболиста, который может стать его наследником

Комментариев: 0
Легендарный бразилец высоко оценил выступления форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Именитый бразильский экс-футболист Пеле заявил, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может стать его наследником в футболе.

"Мбаппе может стать моим наследником, и это не шутка. Я вижу себя в его способности играть на скорости. Он форвард, который умеет быстро думать. Когда он получает мяч, он уже знает, что делать дальше, куда идти и как вести игру, чтобы найти лучшее решение.

В современном футболе это очень важные качества. К тому же, Килиан также быстро бегает и ведет мяч, как я", - приводит слова Пеле La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ из Монако летом 2017 года. Он выступал на правах аренды, а затем клуб выкупил молодого француза.

В нынешнем сезоне он отыграл в 23 матчах чемпионата Франции за ПСЖ, в которых забил 18 голов и совершил 6 результативных передач. Кроме того, в его активе 5 голов и 3 ассиста в 6 матчах Лиги чемпионов.

Поделись:
Теги: Пеле, Килиан Мбаппе, ПСЖ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь