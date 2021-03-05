Пеле назвал футболиста, который может стать его наследником

Легендарный бразилец высоко оценил выступления форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Именитый бразильский экс-футболист Пеле заявил, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может стать его наследником в футболе.

"Мбаппе может стать моим наследником, и это не шутка. Я вижу себя в его способности играть на скорости. Он форвард, который умеет быстро думать. Когда он получает мяч, он уже знает, что делать дальше, куда идти и как вести игру, чтобы найти лучшее решение.

В современном футболе это очень важные качества. К тому же, Килиан также быстро бегает и ведет мяч, как я", - приводит слова Пеле La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ из Монако летом 2017 года. Он выступал на правах аренды, а затем клуб выкупил молодого француза.

В нынешнем сезоне он отыграл в 23 матчах чемпионата Франции за ПСЖ, в которых забил 18 голов и совершил 6 результативных передач. Кроме того, в его активе 5 голов и 3 ассиста в 6 матчах Лиги чемпионов.