Евро-2022: Женская сборная Украины получила соперниц по раунду плей-офф

Подопечные Натальи Зинченко сыграют против Северной Ирландии.

В пятницу, 5 марта, состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации женского чемпионата Европы-2022.

В стыковых матчах за право попадания на Евро-2022 команда Натальи Зинченко встретится с представительницами Северной Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской ассоциации женского футбола.

Двухматчевое противостояние пройдет с 7 по 13 апреля. Первый поединок украинские футболистки проведует дома, второй - на выезде.

Как известно, женская сборная Украины заняла второе место на групповом этапе, которое позволило ей принять участие в стыковых играх.

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2021 года в Англии, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на июль 2022 года.