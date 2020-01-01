Евро-2022: Женская сборная Украины получила соперниц по раунду плей-офф
Подопечные Натальи Зинченко сыграют против Северной Ирландии.
В пятницу, 5 марта, состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации женского чемпионата Европы-2022.
В стыковых матчах за право попадания на Евро-2022 команда Натальи Зинченко встретится с представительницами Северной Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской ассоциации женского футбола.
Двухматчевое противостояние пройдет с 7 по 13 апреля. Первый поединок украинские футболистки проведует дома, второй - на выезде.
Как известно, женская сборная Украины заняла второе место на групповом этапе, которое позволило ей принять участие в стыковых играх.
Чемпионат Европы должен был пройти летом 2021 года в Англии, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на июль 2022 года.
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