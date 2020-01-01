Швед сделал результативную передачу в Кубке Бельгии

Марьян Швед помог Мехелену забить гол Генку.

Украинский полузащитник Мехелена Марьян Швед сделал результативную передачу в матче Кубка Бельгии против Генка.

На 82-й минуте матча Швед отдал передачу на Керима Мрабти, который точным ударом забил единственный гол в ворота Мартена Вандервордта.

Однако, этот гол не помог Мехелену победить - случился он при счете 0:3. Вскоре после этого Генк забил в четвертый раз и одержал победу со счетом 4:1, а Мехелен выбыл из розыгрыша Кубка Бельгии нынешнего сезона.