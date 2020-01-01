Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Швед сделал результативную передачу в Кубке Бельгии

Комментариев: 0
Марьян Швед помог Мехелену забить гол Генку.
Марьян Швед
Марьян Швед
kvmechelen.be

Украинский полузащитник Мехелена Марьян Швед сделал результативную передачу в матче Кубка Бельгии против Генка.

На 82-й минуте матча Швед отдал передачу на Керима Мрабти, который точным ударом забил единственный гол в ворота Мартена Вандервордта.

Однако, этот гол не помог Мехелену победить - случился он при счете 0:3. Вскоре после этого Генк забил в четвертый раз и одержал победу со счетом 4:1, а Мехелен выбыл из розыгрыша Кубка Бельгии нынешнего сезона.

Поделись:
Теги: Кубок Бельгии, Мехелен, Генк, Марьян Швед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь