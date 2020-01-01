Легия Шабанова и Русина вылетела из Кубка Польши

На домашнем поле команда из Варшавы уступила Пясту.

В четвертьфинале Кубка Польши Легия проиграла со счетом 1:2 Пясту.

Украинский защитник Артем Шабанов провел полный матч в составе варшавского коллектива. Нападающий Назарий Русин появился на поле во втором тайме.

Первый гол Легия пропустила из зоны ответственности Шабанова, но в случае со вторым именно Артем стал главным виновником взятия ворот.

Он поспешил и отдал ужасную передачу назад на своего партнера и мяч перехватил игрок Пяста. Он убежал в быстрый отрыв, переиграл вратаря и ударил в пустые ворота. Стоит отметить, что Шабанов практически настиг соперника.