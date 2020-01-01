Легия Шабанова и Русина вылетела из Кубка Польши
На домашнем поле команда из Варшавы уступила Пясту.
В четвертьфинале Кубка Польши Легия проиграла со счетом 1:2 Пясту.
Украинский защитник Артем Шабанов провел полный матч в составе варшавского коллектива. Нападающий Назарий Русин появился на поле во втором тайме.
Первый гол Легия пропустила из зоны ответственности Шабанова, но в случае со вторым именно Артем стал главным виновником взятия ворот.
Он поспешил и отдал ужасную передачу назад на своего партнера и мяч перехватил игрок Пяста. Он убежал в быстрый отрыв, переиграл вратаря и ударил в пустые ворота. Стоит отметить, что Шабанов практически настиг соперника.
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