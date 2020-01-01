Петряк отметился десятым голом в сезоне за Фехервар

Фехервар дома не удержал победу в игре против Пакша.

Украинский хавбек Иван Петряк забил гол в матче 24-го тура чемпионата Венгрии.

Петряк вышел в стартовом составе команды и на 11-й минуте вывел Фехервар вперед. Украинец был заменен на 77-й минуте при счете 2:0, после чего его команда пропустила дважды и упустила победу.

В текущем сезоне Петряк забил десять голов и отдал шесть результативных передач в 30 матчах за Фехервар во всех турнирах.

Фехервар идет на третьем месте в чемпионате Венгрии, уступая Ференцварошу Сергея Реброва 20 очков.