Гент Яремчука и Безуса проиграл в четвертьфинале Кубка Бельгии
Гент в гостях минимально уступил Эйпену.
Гент с двумя украинскими футболистами в составе минимально проиграл Эйпену в домашнем матче четвертьфинала Кубка Бельгии.
Единственный гол у гостей в начале второго тайма забил защитник Жонатан Эри, а результативную передачу в свою статистику занес полузащитник Нолидж Мусона.
Украинский форвард Гента Роман Яремчук вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь матч. Одноклубник и соотечественник Яремчука Роман Безус вышел на замену за десять минут до конца матча вместо Дино Арсланагича.
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