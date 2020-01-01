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Гент Яремчука и Безуса проиграл в четвертьфинале Кубка Бельгии

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Гент в гостях минимально уступил Эйпену.
Гент - Эйпен
Гент - Эйпен
kaagent.be

Гент с двумя украинскими футболистами в составе минимально проиграл Эйпену в домашнем матче четвертьфинала Кубка Бельгии.

Единственный гол у гостей в начале второго тайма забил защитник Жонатан Эри, а результативную передачу в свою статистику занес полузащитник Нолидж Мусона.

Украинский форвард Гента Роман Яремчук вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь матч. Одноклубник и соотечественник Яремчука Роман Безус вышел на замену за десять минут до конца матча вместо Дино Арсланагича. 

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Теги: Гент, Роман Яремчук, Роман Безус
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