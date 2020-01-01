Игуаин изменился до неузнаваемости, кардинально сменив имидж

Аргентинский нападающий стремительно начал лысеть.

Известный аргентинский нападающий Гонсало Игуаин немного пропал с внимания, после 13 лет в европейском футболе решив перебраться в американский Интер Майами.

Но фото с последней тренировки команды заставили вновь говорить о футболисте. И дело не в его умениях или голах, а в изменении имиджа.

Гонсало Игуаин

Гонсало Игуаин шокировал тем, как быстро стал лысеть, тогда как борода осталась неизменной. Это удивительно еще и тем, что форварду всего 33 года.