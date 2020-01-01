Французские власти отказали сборной в просьбе провести матч с Украиной со зрителями

Матч квалификации ЧМ-2022 пройдет без зрителей в Париже.

Поединок отбора на чемпионата мира 2022 года между сборными Франции и Украины пройдет на Стад де Франс без зрителей.

Федерация футбола Франции делала запрос за допуск небольшого количества зрителей, но местные власти отказали в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщает L'Équipe.

Матч Франция - Украина состоится 24 марта. Также в нашей группе играют Босния и Герцеговина, Финляндия и Казахстан.