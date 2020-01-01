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Французские власти отказали сборной в просьбе провести матч с Украиной со зрителями

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Матч квалификации ЧМ-2022 пройдет без зрителей в Париже.
Сборная Франции
Сборная Франции
Getty Images

Поединок отбора на чемпионата мира 2022 года между сборными Франции и Украины пройдет на Стад де Франс без зрителей.

Федерация футбола Франции делала запрос за допуск небольшого количества зрителей, но местные власти отказали в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщает L'Équipe.

Матч Франция - Украина состоится 24 марта. Также в нашей группе играют Босния и Герцеговина, Финляндия и Казахстан.

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Теги: сборная Украины, сборная Франции, футбол
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