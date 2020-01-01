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Шахтер Григорчука выиграл Суперкубок Беларуси

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Солигорский клуб по пенальти обыграл БАТЭ.
Роман Григорчук
Роман Григорчук
ФК Шахтер Солигорск

Солигорский Шахтер под руководством украинского тренера Романа Григорчука обыграл БАТЭ и впервые завоевал Суперкубок Беларуси.

В основное время матча команды голов не забивали. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались Горняки - 5:4.

Героем серии стал вратарь Шахтера Александр Гутор, который дважды спас свою команду от пропущенного мяча, а затем сам забил решающий пенальти.

Шахтер - БАТЭ 0:0 (5:4 – по пенальти)

Шахтер: Гутор - Шевченко,Филипенко, Сачивко, Антич - Сзоке (Корзун, 31), Кендыш - Диасамидзе (Ахмеди, 59), Океухи (Иванович, 87), Стасевич - Дарбо (Дебелко, 87).

БАТЭ: Чичкан - Нечаев, Рыбак, Я. Филипович, А. Филипович (Володько, 45) - Милич, Яблонский, Карасев (Виллюмссон, 89), Нехайчик - Сарока, Сигневич.

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Теги: Шахтер Солигорск, БАТЭ, Роман Григорчук
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