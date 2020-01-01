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Яремчук может летом уйти из Гента несмотря на новый контракт

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Украинец, вероятно, покинет бельгийский клуб уже ближайшим летом.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
Getty Images

Украинский футболист Роман Яремчук в скором времени может покинуть бельгийский Гент, несмотря на новый контракт с клубом.

По информации Voetbal24, в летнее трансферное окно клуб не отпустил игрока из-за продажи нападающего Джонатана Дэвида. Зимой Гент также был против ухода Яремчука.

В итоге стороны подписали новый контракт до лета 2025 года, но, по информации источника, клуб готов отпустить Романа уже после завершения нынешнего сезона.

Отмечается, что соглашение было подписано для того, чтобы повысить трансферную стоимость футболиста, и клуб пообещал, что позволит Яремчуку уйти ближайшим летом, если поступит выгодное предложение.

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Теги: Роман Яремчук, футбол, Гент
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