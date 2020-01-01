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Шабанов - в символической сборной 19-го тура чемпионата Польши

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Украинец помог Легии победить Гурник.
Артем Шабанов
Артем Шабанов
ФК Легия

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов, выступающий за польскую Легию на правах аренды, оказался в символической сборной 19-го тура чемпионата Польши.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В поединке 19-го тура польской лиги Легия минимально обыграла Гурник Забже (2:1).

В этом поединке поучаствовал Шабанов. Он провел на поле весь матч. Для украинского футблиста это был второй поединок в новом клубе, в котором он будет выступать до конца нынешнего сезона.

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Теги: Артем Шабанов, Легия
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