Шабанов - в символической сборной 19-го тура чемпионата Польши

Украинец помог Легии победить Гурник.

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов, выступающий за польскую Легию на правах аренды, оказался в символической сборной 19-го тура чемпионата Польши.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В поединке 19-го тура польской лиги Легия минимально обыграла Гурник Забже (2:1).

В этом поединке поучаствовал Шабанов. Он провел на поле весь матч. Для украинского футблиста это был второй поединок в новом клубе, в котором он будет выступать до конца нынешнего сезона.