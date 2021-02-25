Анри ушел с поста наставника Монреаля
Француз покинул клуб из США по семейным обстоятельствам.
Тьерри Анри покинул пост главного тренера Монреаль Импакт, сообщает официальный сайт клуба из МЛС.
Причиной ухода французского специалист стали семейные обстоятельства:
"С тяжелым сердцем я принял это решение. Прошлый год был для меня чрезвычайно сложным. Из-за всемирной пандемии я не мог видеться со своими детьми.
К сожалению, из-за продолжающихся ограничений и того факта, что нам придется снова переехать в США на несколько месяцев, лучше не будет.
Разлука — слишком большая нагрузка для меня и моих детей. Поэтому мне очень грустно, что я должен принять решение вернуться в Лондон и покинуть Монреаль"
Полная версия правил