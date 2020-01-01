Бикфалви: Луческу помог мне в переговорах с тренером сборной Румынии

Экс-футболист Волыни благодаря Мирче Луческу попал в национальную сборную.

Бывший полузащитник луцкой Волыни Эрик Бикфалви рассказал о том, что нынешний тренер киевского Динамо Мирча Луческу помог ему попасть в сборную Румынии.

По словам Бикфалви, Луческу переговорил по поводу него с главным тренером сборной Ангелом Йорданеску.

«В главную команду Румынии я попал по рекомендации Мирчи Луческу. Но я тогда был главным бомбардиром в чемпионате Украины, не заметить меня и мои успехи было просто невозможно. Мирча помог мне в переговорах с Ангелом Йорданеску, который тогда был главным тренером сборной Румынии», - рассказал футболист в интервью проекту КраСава.

Ранее Мирча Луческу прокомментировал отношение к нему со стороны болельщиков Динамо.