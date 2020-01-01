Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бикфалви: Луческу помог мне в переговорах с тренером сборной Румынии

Комментариев: 0
Экс-футболист Волыни благодаря Мирче Луческу попал в национальную сборную.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Бывший полузащитник луцкой Волыни Эрик Бикфалви рассказал о том, что нынешний тренер киевского Динамо Мирча Луческу помог ему попасть в сборную Румынии.

По словам Бикфалви, Луческу переговорил по поводу него с главным тренером сборной Ангелом Йорданеску.

«В главную команду Румынии я попал по рекомендации Мирчи Луческу. Но я тогда был главным бомбардиром в чемпионате Украины, не заметить меня и мои успехи было просто невозможно. Мирча помог мне в переговорах с Ангелом Йорданеску, который тогда был главным тренером сборной Румынии», - рассказал футболист в интервью проекту КраСава.

Ранее Мирча Луческу прокомментировал отношение к нему со стороны болельщиков Динамо.

Поделись:
Теги: Эрик Бикфалви, Волынь, Сборная Румынии, Мирча Луческу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь