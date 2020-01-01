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Фехервар выбил Ференцварош из Кубка Венгрии

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Подопечные Реброва минимально уступили главному сопернику.
Александр Зубков
Александр Зубков
ФК Ференцварош

Ференцварош под руководством украинского специалиста Сергея Реброва в поединке 1/8 финала Кубка Венгрии уступил Фехервару со счетом 1:2 и вылетел с турнира.

Счет в матче был открыт гостями уже на восьмой минуте встречи усилиями Николича, который реализовал пенальти, но уже через пять минут счет сравняли

Победный мяч Фехервар забил в концовке первого тайма, а его автором стал все тот же Стопира, который теперь уже отличился в воротах соперника.

Отметим, что в стартовом составе на матч в составе команды Реброва вышли два украинца — Игорь Харатин и Александр Зубков, а у Фехервара в основе вышел Иван Петряк. Все трое отыграли на поле по 76-77 минут.

Ференцварош - Фехервар 1:2
Голы: Стопира, 13, автогол - Николич, 8, с пенальти, Стопира, 40

 

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Теги: Ференцварош, Фехервар
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