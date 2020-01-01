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Пластун и Безус могут покинуть Гент

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Украинским легионерам разрешат уйти в конце сезона.
Игорь Пластун
Игорь Пластун
Getty Images

Бельгийский Гент в конце сезона расстанется с украинскими легионерами Романом Безусом и Игорем Пластуном, сообщает Voetbal Belgie.

По информации источника, Гент намерен провести большую кадровую чистку, в рамках которой позволит уйти Безусу и Пластуну. Оба украинца останутся в бельгийском клубе до конца сезона для того, чтобы получить шанс в составе сборной Украины сыграть на чемпионате Европы 2021 года.

Также Гент ищет форварда, поскольку летом команду может покинуть еще один украинский легионер Роман Яремчук.

Напоминаем, что Яремчуком интересовалась итальянская Рома.

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Теги: Гент, Игорь Пластун, Роман Яремчук, Роман Безус
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