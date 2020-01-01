Пластун и Безус могут покинуть Гент
Украинским легионерам разрешат уйти в конце сезона.
Бельгийский Гент в конце сезона расстанется с украинскими легионерами Романом Безусом и Игорем Пластуном, сообщает Voetbal Belgie.
По информации источника, Гент намерен провести большую кадровую чистку, в рамках которой позволит уйти Безусу и Пластуну. Оба украинца останутся в бельгийском клубе до конца сезона для того, чтобы получить шанс в составе сборной Украины сыграть на чемпионате Европы 2021 года.
Также Гент ищет форварда, поскольку летом команду может покинуть еще один украинский легионер Роман Яремчук.
Напоминаем, что Яремчуком интересовалась итальянская Рома.
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