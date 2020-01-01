Нам так не жить: ​Роналду отправил своего кота на отдых в Испанию

Пепе пройдет курс лечения после того, как попал под колеса автомобиля.

Кот нападающего Ювентуса Криштиану Роналду по кличке Пепе попал под машину. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, инцидент произошел в конце прошлого года. Пепе сбежал из особняка футболиста в Турине, после чего его сбил автомобиль. На протяжении полутора месяцев питомец проходил лечение в специализированной ветеринарной клинике.

После выписки Роналду отправил Пепе в Испанию на частном самолете. Там кот пройдет дополнительный курс лечения, о питомце позаботится сестра Джорджины Ивана.

Напомним, что Пепе появился в доме Криштиану несколько лет назад. Португалец заплатил за кота породы сфинкс почти 3 тысячи евро.