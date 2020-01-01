Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Нам так не жить: ​Роналду отправил своего кота на отдых в Испанию

Комментариев: 0
Пепе пройдет курс лечения после того, как попал под колеса автомобиля.
Семья Роналду вместе с котом Пепе
Семья Роналду вместе с котом Пепе
Getty Images

Кот нападающего Ювентуса Криштиану Роналду по кличке Пепе попал под машину. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, инцидент произошел в конце прошлого года. Пепе сбежал из особняка футболиста в Турине, после чего его сбил автомобиль. На протяжении полутора месяцев питомец проходил лечение в специализированной ветеринарной клинике.

После выписки Роналду отправил Пепе в Испанию на частном самолете. Там кот пройдет дополнительный курс лечения, о питомце позаботится сестра Джорджины Ивана.

Напомним, что Пепе появился в доме Криштиану несколько лет назад. Португалец заплатил за кота породы сфинкс почти 3 тысячи евро.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, кот, отпуск
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь