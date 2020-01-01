Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УЕФА отменил юношеский чемпионат Европы

Комментариев: 0
Соревнования должны были пройти летом этого года.
Александар Чеферин
Александар Чеферин
Getty Images

Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить юношеский чемпионат Европы 2021 года (U-19) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В УЕФА объяснили, что функционерам будет тяжело обеспечить передвижение команд и проведение соревнований. Также организация отменила Евро среди девушек.

Напомним, что мужской турнир должен был пройти в Румынии с 30 июня по 13 июля. Женский Евро планировали провести в Беларуси с 21 июля по 2 августа.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил розыгрыш Юношеской лиги.

Поделись:
Теги: Александар Чеферин, УЕФА, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь