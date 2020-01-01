УЕФА отменил юношеский чемпионат Европы
Соревнования должны были пройти летом этого года.
Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить юношеский чемпионат Европы 2021 года (U-19) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В УЕФА объяснили, что функционерам будет тяжело обеспечить передвижение команд и проведение соревнований. Также организация отменила Евро среди девушек.
Напомним, что мужской турнир должен был пройти в Румынии с 30 июня по 13 июля. Женский Евро планировали провести в Беларуси с 21 июля по 2 августа.
Ранее сообщалось, что УЕФА отменил розыгрыш Юношеской лиги.
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