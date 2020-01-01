Брюгге перед Динамо вынес Левен одержал 9-ю победу подряд

Лидер чемпионата не оставил сопернику шансов.

22 февраля в матче 27-го тура чемпионата Бельгии Брюгге разгромил Ауд-Хеверле Левен (3:0).

В самом начале поединка на восьмой минуте матча ван дер Бремпт финтом убрал защитников и поразил дальний угол ворот. На 39-й минуте Вормер уверенно реализовал 11-метровый, разведя мяч и вратаря по разным углам.

В основе команды хозяев поля вышел украинский защитник Эдуард Соболь и провел на поле всю игру.

В чемпионате Бельгии Брюгге уверенно лидирует (63 очков), опережая Антверпен на 15 пунктов.

Чемпионат Бельгии. 27-й тур

Брюгге – Ауд-Хеверле Левен – 3:0

Голы: ван дер Бремпт, 8, Вормер, 39 (пен), Клинтон Мата, 90+3.

В четверг, 25 февраля, Брюгге примет Динамо в ответном матче 1/16 финала ЛЕ. Первая игра завершилась вничью 1:1.