Собака президента Цюриха выбежала на поле во время матча
Хозяину пришлось лично выгонять питомца с поля.
Цюрих и Сьон сыграли со счетом 1:1 в чемпионате Швейцарии.
В конце первого тайма матч остановился на несколько секунд. Собака президента Цюриха неожиданно выбежала на поле и остановилась. Анчилло Канепа сам спустился за ней с трибуны, чтобы забрать обратно.
The FC Zürich President had to run down to collect his dog Cookie who had invaded the pitch during their match against Sion...pic.twitter.com/fNmxPK5B9E— The Sportsman (@TheSportsman) February 21, 2021
После игры Цюрих показал овчарку в Instagram: “Поздравляем с дебютом, Чилла!“, - подписали в клубе фото.
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