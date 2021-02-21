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Собака президента Цюриха выбежала на поле во время матча

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Хозяину пришлось лично выгонять питомца с поля.
Собака президента Цюриха выбежала на поле во время матча

Цюрих и Сьон сыграли со счетом 1:1 в чемпионате Швейцарии.

В конце первого тайма матч остановился на несколько секунд. Собака президента Цюриха неожиданно выбежала на поле и остановилась. Анчилло Канепа сам спустился за ней с трибуны, чтобы забрать обратно.

После игры Цюрих показал овчарку в Instagram: “Поздравляем с дебютом, Чилла!“, - подписали в клубе фото.

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Теги: Цюрих, Сьон, футбол
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