Собака президента Цюриха выбежала на поле во время матча

Цюрих и Сьон сыграли со счетом 1:1 в чемпионате Швейцарии.

В конце первого тайма матч остановился на несколько секунд. Собака президента Цюриха неожиданно выбежала на поле и остановилась. Анчилло Канепа сам спустился за ней с трибуны, чтобы забрать обратно.

The FC Zürich President had to run down to collect his dog Cookie who had invaded the pitch during their match against Sion...pic.twitter.com/fNmxPK5B9E