Девушка Роналду взбудоражила Сеть, опубликовав фото топлес

Джорджина порадовала подписчиков пикантной фотографией.

Возлюбленная форварда Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес разместила в Instagram свой обнаженный снимок.

Фотография стала частью фотосессии для глянцевого издания InStyle. "Лови момент", - подписала снимок Джорджина.

Всего за несколько часов пост набрал более двух миллионов "лайков" в Instagram.

Напомним, что Роналду и Родригес находятся в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает четверых детей.