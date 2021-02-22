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Девушка Роналду взбудоражила Сеть, опубликовав фото топлес

Комментариев: 1
Джорджина порадовала подписчиков пикантной фотографией.
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
Instagram.com

Возлюбленная форварда Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес разместила в Instagram свой обнаженный снимок.

Фотография стала частью фотосессии для глянцевого издания InStyle. "Лови момент", - подписала снимок Джорджина.

Всего за несколько часов пост набрал более двух миллионов "лайков" в Instagram.

Напомним, что Роналду и Родригес находятся в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает четверых детей.

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Теги: Джорджина Родригес, Криштиану Роналду, Ювентс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  22.02.2021, 09:24
Оценка:  0
гость
Пора этим курицам осмотры у гинеколога снимать и выкладывать в сеть.
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