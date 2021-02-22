Девушка Роналду взбудоражила Сеть, опубликовав фото топлес
Джорджина порадовала подписчиков пикантной фотографией.
Возлюбленная форварда Ювентуса Криштиану Роналду Джорджина Родригес разместила в Instagram свой обнаженный снимок.
Фотография стала частью фотосессии для глянцевого издания InStyle. "Лови момент", - подписала снимок Джорджина.
Всего за несколько часов пост набрал более двух миллионов "лайков" в Instagram.
Напомним, что Роналду и Родригес находятся в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает четверых детей.
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