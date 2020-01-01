Чигринский травмировал бедро и выбыл до апреля

Спортсмену нужно время на восстановление.

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский не сможет играть полтора месяца из-за повреждения четырехглавой мышцы бедра.

Об этом сообщает Gazzetta.gr.

Таким образом, футболист пропустит матч чемпионата Греции против Астераса.

34-летний Чигринский в нынешнем сезоне сыграл в 17 матчах АЕКа во всех турнирах. Результативными действиями не отличался.

АЕК занимает третье место в чемпионате Греции. Матч с Астерасом стартует сегодня в 19:30 по киевскому времени.