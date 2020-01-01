Яремчук забил в выездном матче, но это не спасло Гент от ничьи
Украинец вновь отметился голом в чемпионате Бельгии.
Гент расписал мировую с Мехеленом (1:1) в поединке 27-го тура чемпионата Бельгии.
В этом поединкеи поучаствовал украинский нападающий Роман Яремчук, который открыл счет на 10-й минуте матча, завершив атаку точным ударом в одно касание.
Это уже его 17-й гол в сезоне, учитывая еврокубки (из них 14 мячей забито в национальном чемпионате).
Видео гола:
Чемпионат Бельгии. 27-й тур
Мехелен – Гент – 1:1
Голы: Сторм, 16 – Яремчук, 10.
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