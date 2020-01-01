Яремчук забил в выездном матче, но это не спасло Гент от ничьи

Украинец вновь отметился голом в чемпионате Бельгии.

Гент расписал мировую с Мехеленом (1:1) в поединке 27-го тура чемпионата Бельгии.

В этом поединкеи поучаствовал украинский нападающий Роман Яремчук, который открыл счет на 10-й минуте матча, завершив атаку точным ударом в одно касание.

Это уже его 17-й гол в сезоне, учитывая еврокубки (из них 14 мячей забито в национальном чемпионате).

Видео гола:

Чемпионат Бельгии. 27-й тур

Мехелен – Гент – 1:1

Голы: Сторм, 16 – Яремчук, 10.