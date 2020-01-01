Продэксим вылетел из футзальной ЛЧ

Интер Мовистар с большим трудом обыграл украинскую команду.

В 1/8 финала Лиги чемпионов Продэксим уступил Интер Мовистару. Таким образом, херсонская команда выбыла их соревнований.

Игра шла на равных. Ближе к концу матча счет был 2:2. Однако за минуту до конца, Сесилио поразил пустые ворота Продэксима. Вскоре был забит еще один гол.

Вашему вниманию видео матча Интер Мовистар – Продэксим:

Интер Мовистар – Продэксим – 4:2

Голы: 1:0 – 16, Салдисе, 1:1 – 31, Зварич, 2:1 – 33, Борха, 2:2 – 33, Шотурма, 3:2 – 38, Сесилио, 4:2 – 39, Гарсия

Отметим, что Интер Мовистар – первый и единственный 5-кратный победитель ЛЧ.