Жуть дня: Российский голкипер показал видео, на котором ест сигаретные окурки

Подписчики Чепчугова встревожились состоянием его психического здоровья.

Экс-вратарь футбольного клуба ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал в своем Instagram крайне странный видеоролик.

Футболист показал, как мешает вилкой в тарелке окурки от сигарет. Затем Чепчугов поднес несколько бычков ко рту и, судя по звукам, начал их жевать.

Подписчики Чепчугова встревожились состоянием его психического здоровья. "Тут надо скорую вызывать, чем быстрее, тем лучше", "Пацаны, Серегу надо спасать", - написал пользователи Instagram в комментариях.

Отметим, что в своих последних постах Чепчугов постоянно упоминает дату 17 февраля, а на вопросы о том, что будет в этот день, отвечает совершенно непонятным образом: "Сжатые 3 планеты будут сопротивляться 4 не достигнув 8! Я надеюсь парни достигнут 9! Сейчас мы просто выбираем!".

Напомним, что 35-летний Чепчугов завершил карьеру в 2018 году. В составе ЦСКА он трижды становился победителем чемпионата России.