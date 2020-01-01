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Знай наших: Яремчук оформил Хет-трик и помог Генту "смять" Мускрон

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Украинец продолжает феерить в чемпионате Бельгии.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
ФК Гент/kaagent.be

Гент дома добыл разгромную победу над Мускроном (4:0) в матче 26-го тура чемпионата Бельгии.

Украинский нападающий "буйволов" Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и принял участие во всех голевых комбинациях своей команды.

На 28-й минуте Яремчук открыл счет в матче - форвард получил пас в штрафной и сразу же нанес удар по воротам соперника.

На 70-й минуте украинец стал автором голевой передачи.

На этом наш соотечественник не остановился. В концовке встречи он оформил дубль.

А на на первой компенсированной ко второму тайму минуте Яремчук стал автором хет-трика.

В текущем сезоне футболист провел за Гент 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с бельгийским клубом действует до 2023 года

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Теги: Роман Яремчук, ФК Гент, футбол
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