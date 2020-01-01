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УЕФА снял с арбитра Колцеску обвинения в расизме

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К румынскому судье не будут применены никакие санкции.
Себастьян Колцеску
Себастьян Колцеску
prosport.ro

УЕФА снял с румынского футбольного арбитра Себастьяна Колцеску обвинения в расизме, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Эмануэль Рошу.

По информации источника, ни к Колцеску, ни к другому арбитру Октавиану Совре и тренеру Окану Бурюку не будут применены никакие санкции после инцидента во время матча ПСЖ — Истанбул Башакшехир, в котором Колческу работал в качестве резервного арбитра.

Напоминаем, что Себастьяну Колцеску грозило отстранение от работы длительностью в десять матчей.

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Теги: расизм, арбитр, УЕФА
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