УЕФА снял с арбитра Колцеску обвинения в расизме
К румынскому судье не будут применены никакие санкции.
УЕФА снял с румынского футбольного арбитра Себастьяна Колцеску обвинения в расизме, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Эмануэль Рошу.
По информации источника, ни к Колцеску, ни к другому арбитру Октавиану Совре и тренеру Окану Бурюку не будут применены никакие санкции после инцидента во время матча ПСЖ — Истанбул Башакшехир, в котором Колческу работал в качестве резервного арбитра.
Напоминаем, что Себастьяну Колцеску грозило отстранение от работы длительностью в десять матчей.
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