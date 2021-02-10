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Марьян Швед получил травму

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Украинец пропустит минимум еще одну игру.
Марьян Швед
Марьян Швед
Getty Images

Украинский полузащитник Мехелена Марьян Швед получил травму, сообщает Nieuwsblad.

По информации источника, у хавбека небольшой разрыв подколенного сухожилия, из-за чего он пропустил матч 1/8 финала Кубка Бельгии против Берсхота 11 февраля, а также не сможет сыграть против Берсхота в чемпионате 14 февраля.

В этом сезоне за Мехелен во всех турнирах Швед сыграл 13 матчей, в которых забил 4 гола и отдал голевую передачу.

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Теги: Марьян Швед, футбол
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