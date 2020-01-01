Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Левандовски стал лучшим игроком клубного чемпионата мира

Комментариев: 0
Роберт Левандовски стал автором дубля в полуфинале турнира.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Бавария стала триумфатором клубного чемпионата мира, обыграв в финале мексиканский Тигрес.

Нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски получил награду лучшего игрока турнира. В полуфинальном матче против Аль-Ахли поляк стал автором дубля, а в финале сделал ассист, благодаря которому Бенжамен Павар забил победный гол.

Вместе с Левандовски за награду боролись нападающий Андре-Пьер Жиньяк и защитник Йосуа Киммих.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Бавария - Тигрес.

Поделись:
Теги: Бавария, Тигрес, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь