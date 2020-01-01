Левандовски стал лучшим игроком клубного чемпионата мира

Роберт Левандовски стал автором дубля в полуфинале турнира.

Бавария стала триумфатором клубного чемпионата мира, обыграв в финале мексиканский Тигрес.

Нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски получил награду лучшего игрока турнира. В полуфинальном матче против Аль-Ахли поляк стал автором дубля, а в финале сделал ассист, благодаря которому Бенжамен Павар забил победный гол.

Вместе с Левандовски за награду боролись нападающий Андре-Пьер Жиньяк и защитник Йосуа Киммих.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Бавария - Тигрес.