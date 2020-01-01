Левандовски стал лучшим игроком клубного чемпионата мира
Роберт Левандовски стал автором дубля в полуфинале турнира.
Бавария стала триумфатором клубного чемпионата мира, обыграв в финале мексиканский Тигрес.
Нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски получил награду лучшего игрока турнира. В полуфинальном матче против Аль-Ахли поляк стал автором дубля, а в финале сделал ассист, благодаря которому Бенжамен Павар забил победный гол.
Вместе с Левандовски за награду боролись нападающий Андре-Пьер Жиньяк и защитник Йосуа Киммих.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Бавария - Тигрес.
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