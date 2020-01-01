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Слабо и бесхитростно: Кравец не забил пенальти в Кубке Турции

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Артем Кравец не смог забить 11-метровый.
Артем Кравец
Артем Кравец
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В четверг, 11 февраля, Коньяспор и Бешикташ встретились в матче 1/4 финала Кубка Турции.

В основное и дополнительное время команды не смогли определить победителя, поэтому матч перешел в серию пенальти. Украинский игрок Коньяпора Артем Кравец первым вышел пробиавть 11-метровый, но переиграть вратаря ему не удалось.

Серия пенальти завершилась со счетом 2:3 в пользу Бешикташа, который выбил Коньяспор из турнира.

Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев провел встречу с руководством Колоса.

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Теги: Артем Кравец, футбол, Кубок Турции
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