Слабо и бесхитростно: Кравец не забил пенальти в Кубке Турции

Артем Кравец не смог забить 11-метровый.

В четверг, 11 февраля, Коньяспор и Бешикташ встретились в матче 1/4 финала Кубка Турции.

В основное и дополнительное время команды не смогли определить победителя, поэтому матч перешел в серию пенальти. Украинский игрок Коньяпора Артем Кравец первым вышел пробиавть 11-метровый, но переиграть вратаря ему не удалось.

Серия пенальти завершилась со счетом 2:3 в пользу Бешикташа, который выбил Коньяспор из турнира.

Ранее сообщалось, что Евгений Селезнев провел встречу с руководством Колоса.