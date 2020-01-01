Бавария - Тигрес 1:0 Видео гола и обзор финала КЧМ

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка клубного чемпионата мира.

Бавария – Тигрес Getty Images

В финальном поединке клубного чемпионата мира мюнхенская Бавария сошлась в противостоянии с мексиканским Тигрес.

Победителя этого матча определил единственный гол Павара, который и принес подопечным Ханси Флик данный трофей.

Смотрите видео гола и обзор матча Бавария – Тигрес:

Бавария – Тигрес 1:0

Голы: Павар, 61

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане (Чупо-Мотинг, 74), Гнабри (Толиссо, 64), Коман (Коста, 74) — Левандовски (Мусиала, 74).

Тигрес: Гусман — Родригес (Киньонес, 83), Рейес, Меса, Сальседо — Дуэньяс, Акино, Кариока, Писарро, Киньонес — Жиньяк

Предупреждения: Дуэньяс, 42, Родригес, 69, Кариока, 90.