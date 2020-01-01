Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бавария - Тигрес 1:0 Видео гола и обзор финала КЧМ

Комментариев: 0
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка клубного чемпионата мира.

Бавария – Тигрес
Бавария – Тигрес
Getty Images

В финальном поединке клубного чемпионата мира мюнхенская Бавария сошлась в противостоянии с мексиканским Тигрес.

Победителя этого матча определил единственный гол Павара, который и принес подопечным Ханси Флик данный трофей.

Смотрите видео гола и обзор матча Бавария – Тигрес:

Бавария – Тигрес 1:0

Голы: Павар, 61

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане (Чупо-Мотинг, 74), Гнабри (Толиссо, 64), Коман (Коста, 74) — Левандовски (Мусиала, 74).

Тигрес: Гусман — Родригес (Киньонес, 83), Рейес, Меса, Сальседо — Дуэньяс, Акино, Кариока, Писарро, Киньонес — Жиньяк

Предупреждения: Дуэньяс, 42, Родригес, 69, Кариока, 90.

Поделись:
Теги: Бавария, Тигрес, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь