Бавария выиграла клубный чемпионат мира, обыграв мексиканский Тигрес в финале

Победу команде Флика принес гол Павара.

Бавария официально стала сильнейшим клубом в мире по итогам сезона-2019/20.

В финале клубного чемпионата мира в Аль-Райяне мюнхенцы минимально обыграли мексиканский Тигрес.

Бавария отправила мяч в ворота соперника на 16-й минуте, но перед тем, как Йозуа Киммих забил, Роберт Левандовски забежал в офсайд.

Спустя 15 минут Лерой Сане запустил мяч в крестовину после розыгрыша углового.

Бавария – Тигрес Getty Images

После перерыва мог забивать Серж Гнабри, но после его удара мяч прошел рядом с девяткой. Наконец Бавария забила на 59-й минуте. После подачи Киммиха на Левандовски, форвард головой отдал на Бенжамена Павара, который поразил пустые ворота.

В концовке Бавария была близка, чтобы удвоить преимущество, но подводили неточные удары и на помощь вратарю Тигреса приходил каркас ворот.

Бавария – Тигрес 1:0

Голы: Павар, 61

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Сане (Чупо-Мотинг, 74), Гнабри (Толиссо, 64), Коман (Коста, 74) — Левандовски (Мусиала, 74).

Тигрес: Гусман — Родригес (Киньонес, 83), Рейес, Меса, Сальседо — Дуэньяс, Акино, Кариока, Писарро, Киньонес — Жиньяк

Предупреждения: Дуэньяс, 42, Родригес, 69, Кариока, 90.