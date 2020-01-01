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Аль-Ахли — Палмейрас 0:0 (3:2 пен.) Обзор матча КЧМ за третье место

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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединке клубного чемпионата мира.

Аль-Ахли — Палмейрас
Аль-Ахли — Палмейрас
Getty Images

В поединке за третье место клубного чемпионата мира бразильский Палмейрас встречался с египетским Аль-Ахли.

Победителя данного противостояния определила серия пенальти, в которой удачливее оказался обладатель трофея Лиги чемпионов КАФ.

Смотрите обзор матча и серию пенальти:

Аль-Ахли — Палмейрас 0:0 (3:2 — в серии пенальти)

Аль-Ахли: Эль-Шенави — Ашраф, Банун, Эль-Ханафи, Фати — Эль-Сулайя, Мостафа (Мохсен, 75), Маджди, Кафша (Шериф, 58), Хани, Тавфик (Диенг, 76) — Бваля (Аджайи, 58).

Палмейрас: Уэвертон — Майке, Луан, Гомес, Винья — Вейга (Скарпа, 81), де Паула (Данило, 81), Мело -  Адриано, Рони, Виллиан (Габриэл Менино, 81).

Предупреждения: Вевертон, Виллиан, де Паула

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Теги: Палмейрас, Аль-Ахли, КЧМ-2020, обзор матча
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