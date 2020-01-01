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Аль-Ахли завоевал бронзу КЧМ-2020, обыграв Палмейрас в серии пенальти

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Бразильский Палмейрас остался без медали клубного ЧМ.
ФК Аль-Ахли
ФК Аль-Ахли
Getty Images

Аль-Ахли стал бронзовым призером клубного чемпионата мира. В матче за 3-е место египетский клуб обыграл бразильский Палмейрас.

В основное время встречи команды не выявили победителя — 0:0. Судьба поединка определилась в серии послематчевых пенальти - Аль-Ахли победил со счетом 3:2.

За Палмейрас весь поединок провел бывший нападающий Шахтера Луис Адриано. Экс-игрок Металлиста Виллиан Гомес вышел в старте, но был заменен на 80-й минуте.

Аль-Ахли — Палмейрас 0:0 (3:2 — в серии пенальти)

Аль-Ахли: Эль-Шенави — Ашраф, Банун, Эль-Ханафи, Фати — Эль-Сулайя, Мостафа (Мохсен, 75), Маджди, Кафша (Шериф, 58), Хани, Тавфик (Диенг, 76) — Бваля (Аджайи, 58).

Палмейрас: Уэвертон — Майке, Луан, Гомес, Винья — Вейга (Скарпа, 81), де Паула (Данило, 81), Мело -  Адриано, Рони, Виллиан (Габриэл Менино, 81).

Предупреждения: Вевертон, Виллиан, де Паула

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Теги: Палмейрас, Аль-Ахли, футбол, КЧМ-2020
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