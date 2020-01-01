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Петряк принес победу Фехервару в матче Кубка Венгрии

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Украинский форвард забил второй гол своей команды в матче против Вашаша.
Иван Петряк
Иван Петряк
facebook.com/molfehervarfc

Украинский форвард Фехервара Иван Петряк помог своей команде одержать победу над Вашашем в 1/16 финала Кубка Венгрии.

Гол, который Петряк забил на 23-й минуте, стал вторым для Вашаша в этом матче после того, как Буду Зивзивадзе открыл счет уже на третьей минуте.

Вашаш смог отыграть лишь один гол — за десять минут до конца первого тайма Адриан Рус забил в свои ворота.

В 1/8 финала Кубка Венгиии Фехервар сыграет в гостях против столичного Ференцвароша.

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Теги: Фехервар, Иван Петряк
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