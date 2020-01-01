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Соболь сделал пятую голевую передачу в нынешнем сезоне

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Украинец отдал результативный пас в матче Брюгге против Беверена.
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь
Getty Images

Защитник бельгийского Бюгге Эдуард Соболь сделал результативную передачу в гостевом матче 24-го тура чемпионата Бельгии против Беверена.

На 12-й минуте нидерландский полузащитник Ноа Ланг открыл счет, замкнув передачу Соболя. А в самом конце встречи Ланг оформил дубль, установив окончательный счет матча 2:0.

Украинский легионер Брюгге отдал результативный пас во втором матче подряд — три дня назад он помог забить один из голов в матче Кубка Бельгии. Также этот голевой пас стал для Соболя пятым в нынешнем сезоне, в котором украинец сыграл за Брюгге 23 матча.

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Теги: Брюгге, Эдуард Соболь, чемпионат Бельгии
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