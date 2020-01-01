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Звезду Аякса поймали на допинге

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Андре Онана пропустит год.
Андре Онана
Андре Онана
Getty Images

Голкипер Аякса Андре Онана дисквалифицирован УЕФА за нарушение антидопинговых правил.Об этом сообщает официальный сайт Аякса.

Годичная дисквалификация вступает в силу с сегодняшнего дня и распространяется на все соревнования.

30 октября прошлого года в организме Онана был обнаружен запрещенный препарат фуросемид. Камерунец по ошибке принял лекарство, которое приписали его жене.

Несмотря на то, что Онана употребил запрещенный препарат по неосторожности, УЕФА не снимает с него ответственности. Аякс уже сообщил, что подаст апелляцию на решение УЕФА в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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Теги: Андре Онана, Аякс, футбол
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