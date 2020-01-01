Швед: Возможно, переход в Селтик был ошибкой

Украинец сделал выбор в пользу шотландского клуба вместо Генка.

Украинский полузащитник Мехелена Марьян Швед поделился мнением о своем переходе в Селтик в 2019-м году.

"Генк делал предложение лучше, чем Селтик, но после консультации с агентами решили перейти в шотландский клуб. Оглядываясь назад, возможно, это был неправильный выбор. Если бы знал, что буду иметь сейчас, то мог выбрать чемпионат Бельгии и стать игроком Генка.

Сейчас мне не хочется говорить о Селтике, ведь играю за Мехелене. Мне здесь хорошо. Посмотрим, как все будет дальше", - приводит слова Шведа Gazet van Antwerpen.

Напомним, Швед выступает за бельгийский клуб на правах аренды. В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых забил четыре гола и выполнил одну голевую передачу.