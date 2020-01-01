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Швед: Возможно, переход в Селтик был ошибкой

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Украинец сделал выбор в пользу шотландского клуба вместо Генка.
Марьян Швед
Марьян Швед
ФК Мехелен

Украинский полузащитник Мехелена Марьян Швед поделился мнением о своем переходе в Селтик в 2019-м году.

"Генк делал предложение лучше, чем Селтик, но после консультации с агентами решили перейти в шотландский клуб. Оглядываясь назад, возможно, это был неправильный выбор. Если бы знал, что буду иметь сейчас, то мог выбрать чемпионат Бельгии и стать игроком Генка.

Сейчас мне не хочется говорить о Селтике, ведь играю за Мехелене. Мне здесь хорошо. Посмотрим, как все будет дальше", - приводит слова Шведа Gazet van Antwerpen.

Напомним, Швед выступает за бельгийский клуб на правах аренды. В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых забил четыре гола и выполнил одну голевую передачу. 

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Теги: Марьян Швед, Мехелен, Селтик, Гент
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