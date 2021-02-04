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Игрока Порту забрала скорая после столкновения с голкипером соперников

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Нану получил тяжелую травму.
Белененсеш — Порту
Белененсеш — Порту
Twitter

Белененсеш дома принимал Порту в матче 17-го тура чемпионата Португалии. 

На 87-й минуте встречи голкипер хозяев поля Станислав Крицюк столкнулся с игроком гостей Нану. Последнего увезли на машине скорой помощи прямо с поля. Российский вратарь остался невредим.

Игроки Порту были в слезах от произошедшего.

Вскоре защитник Порту Пепе сообщил в Twitter, что с Нану все впорядке.

“Врачи в машине скорой помощи сказали мне, что у него все хорошо, что он уже в сознании“, - написал он.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 0:0. После 17 туров в активе Беленеснеша 16 очков, команда занимает 12-е место. Порту с 39 очками идет на второй строчке таблицы.

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Теги: Белененсеш, Порту, Нану
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