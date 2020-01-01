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Наставник Аякса отреагировал на ошибку с Алле

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Клуб не заявил ивуарийского нападающего.
Себастьян Алле
Себастьян Алле
Getty Images

Форвард Аякса Себастьян Алле не попал в список Аякса на плей-офф Лиги Европы.

Как оказалось, что Алле не сможет помочь команде в еврокубках из-за банальной человеческой ошибки.

Об этом рассказал главный тренер команды Эрик тен Хаг ВВС Sport.

“Алле действительно был в списке, но это административная ошибка. Что-то пошло не так с компьютером. Галочка включить и выключить.

В первую очередь технический директор Марк Овермарс и я ответственны за это. Конечно, люди ошибаются, но это топовая спортивная организация. Эта ошибка не должна была произойти.

Алле, конечно, очень разочарован, хотя он понимает, что это было сделано не специально. Будем пытаться исправить ситуацию“, — поведал он.

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