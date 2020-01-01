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Тигрес одолел Ульсан и вышел в полуфинал Клубного ЧМ

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Экс-форвард сборной Франции помог команде дублем.
Андре-Пьер Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
Getty Images

Сегодня стартовал Клубный Чемпионат мира 2021. В предварительном раунде состоялась встреча УАНЛ Тигрес и Ульсан Хендэ.

Корейской команде удалось быстро открыть счет, но вскоре в игру вступил французский форвард Андре-Пьер Жиньяк. 35-летний игрок еще до перерыва точно выстрелил дважды, принеся своей команде победу и выход в полуфинал. В нем Тигрес сыграет против победителя Копа Либертадорес — Палмейраса.

Во втором четвертьфинале КЧМ сойдутся катарский Аль-Духаиль и египетский Аль-Ахли. Матч пройдет сегодня в 19:30 по киевскому времени. Победитель этой пары в полуфинале сыграет против мюнхенской Баварии

УАНЛ Тигрес (Мексика) – Ульсан Хенде (Южная Корея) 2:1

Голы: Жиньяк 38, 45+5 (п) - Ким Ки-Хи 24

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Теги: Тигрес, Ульсан
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