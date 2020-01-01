Безус помог Генту одержать крупную победу в матче Кубка Бельгии
Гент крупно обыграл любительский Тонгерен.
Украинский полузащитник Гента Роман Безус забил один из голов в матче Кубка Бельгии против любительского Тонгерена.
На 33-й минуте Матисс Самуаз получил пас от Тарика Тиссудали и сделал прострел, который замкнул находившийся перед воротами Безус.
Для украинского полузащитника этот гол стал первым в 23-х матчах в нынешнем сезоне и девятым за все время выступлений за Гент..
Напоминаем, что сегодня в Кубке Бельгии также забил гол украинский легионер Мехелена Марьян Швед.
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