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Соболь голевой передачей помог Брюгге одержать победу в Кубке Бельгии

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Юссуф Баджи забил гол с подачи украинского легионера.
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь
Getty Images

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь помог своей команде одержать победу в матче Кубка Бельгии против любительского Олса Бракел.

На 21-й минуте Соболь сделал прострел во вратарскую площадку Олса Бракела, где Юссуф Баджи переправил мяч в сетку ворот.

Украинец покинул поле на 71-й минуте, когда вместо него вышел Брандон Мехеле, а Брюгге одержал убедительную победу со счетом 6:1.

Напоминаем, что в Кубке Бельгии сегодня забитым голом отметился Марьян Швед, выступающий в составе Мехелена.

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Теги: Брюгге, Эдуард Соболь, Кубок Бельгии
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