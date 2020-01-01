Соболь голевой передачей помог Брюгге одержать победу в Кубке Бельгии
Юссуф Баджи забил гол с подачи украинского легионера.
Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь помог своей команде одержать победу в матче Кубка Бельгии против любительского Олса Бракел.
На 21-й минуте Соболь сделал прострел во вратарскую площадку Олса Бракела, где Юссуф Баджи переправил мяч в сетку ворот.
Украинец покинул поле на 71-й минуте, когда вместо него вышел Брандон Мехеле, а Брюгге одержал убедительную победу со счетом 6:1.
Напоминаем, что в Кубке Бельгии сегодня забитым голом отметился Марьян Швед, выступающий в составе Мехелена.
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